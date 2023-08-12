Эксперт уверен, что США продолжат давать Украине оружие: Байден ничего не решает

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Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину, и уровень этой поддержки не изменится после президентских выборов в 2024 году, так как этот вопрос не зависит от желания главы Белого дома, заявил Pravda.Ru военный эксперт, председатель Совета межрегиональной общественной организации "ВЕЧЕ" Владимир Орлов.

Фото: pixabay. com

"Да, президент имеет достаточно большие рычаги власти, но США управляют три структуры: Big Pharma, (оружейная. — Прим. ред.) корпорация Raytheon и глобальный топливный бизнес. Всех чиновников и большинство представителей власти назначают три вот этих глобальных лобби", — пояснил он.

Именно эти структуры, добавил Орлов, ставят задачи перед официальными американскими властями, исходя из собственных планов.

"И все чиновники, будь то на Капитолийском холме, будь то в Белом доме, преследуют лишь одну цель — это выполнение тех задач, которые им поставили спонсоры и покровители в этих глобальных корпорациях", — заверил эксперт.

Что касается утверждений заокеанской прессы о разочаровании в контрнаступлении ВСУ, подчеркнул специалист, это не означает снижения военной и финансовой поддержки Киева. Вашингтон продолжит делать всё возможное, чтобы ослабить Россию, а затем раздробить и взять под контроль.

"Поэтому то, что пишет западная пресса, надо делить порою на 18 и смотреть не на заголовки СМИ, а на то, что говорят те или иные действующие чиновники, либо какие-то политики, которые рвутся во власть или которые уже находятся при власти", — пояснил Орлов.

Ранее американское издание сообщило, что в Белом доме растёт тревога из-за темпов и перспектив контрнаступления ВСУ.