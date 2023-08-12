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1:52
Мир

Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину, и уровень этой поддержки не изменится после президентских выборов в 2024 году, так как этот вопрос не зависит от желания главы Белого дома, заявил Pravda.Ru военный эксперт, председатель Совета межрегиональной общественной организации "ВЕЧЕ" Владимир Орлов.

Эксперт уверен, что США продолжат давать Украине оружие: Байден ничего не решает
Фото: pixabay. com

"Да, президент имеет достаточно большие рычаги власти, но США управляют три структуры: Big Pharma, (оружейная. — Прим. ред.) корпорация Raytheon и глобальный топливный бизнес. Всех чиновников и большинство представителей власти назначают три вот этих глобальных лобби", — пояснил он.

Именно эти структуры, добавил Орлов, ставят задачи перед официальными американскими властями, исходя из собственных планов.

"И все чиновники, будь то на Капитолийском холме, будь то в Белом доме, преследуют лишь одну цель — это выполнение тех задач, которые им поставили спонсоры и покровители в этих глобальных корпорациях", — заверил эксперт.

Что касается утверждений заокеанской прессы о разочаровании в контрнаступлении ВСУ, подчеркнул специалист, это не означает снижения военной и финансовой поддержки Киева. Вашингтон продолжит делать всё возможное, чтобы ослабить Россию, а затем раздробить и взять под контроль.

"Поэтому то, что пишет западная пресса, надо делить порою на 18 и смотреть не на заголовки СМИ, а на то, что говорят те или иные действующие чиновники, либо какие-то политики, которые рвутся во власть или которые уже находятся при власти", — пояснил Орлов.

Ранее американское издание сообщило, что в Белом доме растёт тревога из-за темпов и перспектив контрнаступления ВСУ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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