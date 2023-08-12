Украинские военные установили пограничный столб на острове Змеиный. Они записали видео на фоне нового знака.
Один из боевиков заявил, что 12 августа восстановлена "историческая справедливость", добавив, что прежний пограничный столб был уничтожен российскими военными.
Солдат также пообещал, что следующий знак будет установлен в Крыму после его "взятия" украинскими войсками.
Напомним, остров Змеиный армия РФ оставила в июне 2022 года. С тех пор по нему часто наносятся авиационные удары.
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