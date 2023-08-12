Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Геленджике опрокинулся грузовик с раками, которые расползлись по дороге
Во Владивостоке группа людей ограбила магазин телефонов
Полковник Дуглас Макгрегор: иностранные наёмники массово покидают войска ВС Украины
В Ленинградской области змея укусила уснувшего в лесу 60-летнего грибника
В Киеве заявили, что конец военному конфликту положит только гибель Украины
Историк Олег Соколов решил жениться, находясь в колонии в Санкт-Петербурге
В Екатеринбурге нашли тела отца и сына, скончавшихся пять лет назад
Снайпер нацбата: "Начинается паника — берём одно село, теряем пять"
Зрители нашли киноляп в фильме режиссёра Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"

Украинские военные установили пограничный столб на острове Змеиный

0:38
Мир

Украинские военные установили пограничный столб на острове Змеиный. Они записали видео на фоне нового знака.

Украинские военные установили пограничный столб на острове Змеиный
Фото: Стоп-кадр из видео

Один из боевиков заявил, что 12 августа восстановлена "историческая справедливость", добавив, что прежний пограничный столб был уничтожен российскими военными.

Солдат также пообещал, что следующий знак будет установлен в Крыму после его "взятия" украинскими войсками.

Напомним, остров Змеиный армия РФ оставила в июне 2022 года. С тех пор по нему часто наносятся авиационные удары.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США должны узнать, как глупо погибли американцы в запорожском отеле Reikartz

Россия на постоянной основе, точечно уничтожает наёмников на Украине. Американцам было так больно за гибель своих людей в Запорожье, что они отреагировали в ООН.

По случаю гибели американцев в Запорожье США отреагировали в ООН
Более 100 человек подрались в Дагестане из-за конфликта между двумя сёлами
В Дагестане эпично подрались на пустыре более 100 человек
Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье
Врач назвал "не мистическую" причину ухода из жизни Васильевой, Борисовой и Володарского
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
Супруга Резника ответила Вайкуле, назвавшей поэта "подлизой"
Мумии отца и сына нашли в квартире в Екатеринбурге
Пара из Волгограда зверски убила трёх человек, включая подельника
Пара из Волгограда зверски убила трёх человек, включая подельника
Последние материалы
Во Владивостоке группа людей ограбила магазин телефонов
Украинские военные установили пограничный столб на острове Змеиный
Полковник Дуглас Макгрегор: иностранные наёмники массово покидают войска ВС Украины
В Ленинградской области змея укусила уснувшего в лесу 60-летнего грибника
В Киеве заявили, что конец военному конфликту положит только гибель Украины
Историк Олег Соколов решил жениться, находясь в колонии в Санкт-Петербурге
В Екатеринбурге нашли тела отца и сына, скончавшихся пять лет назад
Запад невольно помог в открытии СМП. Теперь Европа без нефти, а Россия в выигрыше
Снайпер нацбата: "Начинается паника — берём одно село, теряем пять"
Зрители нашли киноляп в фильме режиссёра Владимира Меньшова "Москва слезам не верит"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников