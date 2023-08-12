Украинские военные установили пограничный столб на острове Змеиный

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Украинские военные установили пограничный столб на острове Змеиный. Они записали видео на фоне нового знака.

Фото: Стоп-кадр из видео

Один из боевиков заявил, что 12 августа восстановлена "историческая справедливость", добавив, что прежний пограничный столб был уничтожен российскими военными.

Солдат также пообещал, что следующий знак будет установлен в Крыму после его "взятия" украинскими войсками.

Напомним, остров Змеиный армия РФ оставила в июне 2022 года. С тех пор по нему часто наносятся авиационные удары.