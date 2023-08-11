Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, призывает к развитию Национального аэропорта "Минск", несмотря на санкции со стороны западных стран в отношении авиационной отрасли Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы строим на будущее. Если сегодня что-то неактуально из-за обстоятельств, нужно понимать, что это может быть важным завтра", — отметил Лукашенко во время своего визита в аэропорт, активно интересуясь условиями работы при наличии санкций.
Были обсуждены вопросы реконструкции первой взлётно-посадочной полосы и будущего развития аэропорта. В 2019 году была открыта вторая взлётно-посадочная полоса.
"Учтите, что первая полоса должна оставаться в рабочем состоянии", — подчеркнул он.
"Мы построили вторую полосу. Первая не должна быть заброшена. Она должна оставаться в идеальном состоянии. В любых обстоятельствах это необходимо делать".
Также обсуждались вопросы железнодорожного сообщения аэропорта с Минском, Смолевичами и Жодином, а также строительство нового пассажирского терминала. Александр Лукашенко также планирует посетить Минский завод гражданской авиации № 407.
В условиях санкций Национальный аэропорт "Минск" продолжает работать стабильно. Регулярные рейсы выполняют девять авиаперевозчиков, из которых восемь — иностранные компании. ЕС ввел запрет на рейсы белорусских авиакомпаний в аэропорты стран Евросоюза и над его территорией после инцидента с Ryanair в 2021 году. 9 августа 2023 года США расширили санкционный список по Белоруссии, включив в него несколько организаций, в том числе Минский завод гражданской авиации и "Белавиа".
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