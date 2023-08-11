Неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза в испанском Толедо пройдёт с полемикой насчет ситуации в мятежном Нигере: не исключено, что политики будут обсуждать введение санкций как одного из способов урегулирования обстановки. Напомним, беседа состоится 31 августа.
Как передаёт газета El Pais, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес направили письмо с просьбой начать скорые поиски ответа на кризис в африканской стране.
"Мы должны принять решение о скоординированной и последовательной стратегии ЕС для поддержки Нигера, а также других стран региона с учетом текущих обстоятельств".
Политики отмечают, что скоординированный ответ должен включать "помощь в целях развития, сотрудничество для безопасности и финансовую поддержку".
Напомним, что Евросоюз приостановил финансовую помощь в размере €300 млн для Нигеры. Сотрудничество в области безопасности также прекратилось.
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