СМИ: главы МИД ЕС могут обсудить санкции против мятежников Нигера 31 августа

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Неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза в испанском Толедо пройдёт с полемикой насчет ситуации в мятежном Нигере: не исключено, что политики будут обсуждать введение санкций как одного из способов урегулирования обстановки. Напомним, беседа состоится 31 августа.

Фото: tvtn.ru

Как передаёт газета El Pais, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес направили письмо с просьбой начать скорые поиски ответа на кризис в африканской стране.

"Мы должны принять решение о скоординированной и последовательной стратегии ЕС для поддержки Нигера, а также других стран региона с учетом текущих обстоятельств".

Политики отмечают, что скоординированный ответ должен включать "помощь в целях развития, сотрудничество для безопасности и финансовую поддержку".

Напомним, что Евросоюз приостановил финансовую помощь в размере €300 млн для Нигеры. Сотрудничество в области безопасности также прекратилось.