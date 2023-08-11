Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер призвала активнее противостоять спецслужбам РФ из-за шпионажа

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Руководитель немецкого МВД Нэнси Фезер выступила с призывом о более активном противостоянии российским спецслужбам в связи с недавно вспыхнувшим громким шпионским скандалом, пишут корреспонденты Berliner Zeitung.

Фото: REX/ Shutterstock

Фезер выразила мнение о том, что "агрессивные" действия российской стороны против киевского режима несут в себе весьма серьёзную угрозу безопасности Германии.

"Угроза шпионажа, дезинформационных кампаний и кибератак приобрела иное измерение", — констатировала руководитель МВД ФРГ.

По словам Фезер, членам федерального правительства следует максимально оперативно прояснить масштаб дела о шпионаже, возбуждённого в отношении офицера бундесвера.