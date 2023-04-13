Польша обвинила спецслужбы РФ в хакерском сборе данных из ведомств ЕС

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Польша обвинила Россию в хакерском сборе данных из ведомств Европейского Союза (ЕС).

В этом обвинении участвуют Служба военной контрразведки Польши и группа кибербезопасности CERT. По их словам, российские спецслужбы проводили шпионскую кампанию с целью незаконного сбора информации из министерств иностранных дел и дипломатических представительств, большинство из которых находятся в странах НАТО и ЕС.

Россия отвергла все обвинения, заявив, что нет доказательств её причастности к данному инциденту. Однако западные страны не впервые обвиняют РФ в кибератаках и вмешательстве в их внутренние дела. Москва заявляла о готовности к диалогу по кибербезопасности, что может стать началом конструктивного сотрудничества между странами в этой области.

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