Украинский лидер Владимир Зеленский подбирает кандидата на должность министра обороны страны взамен Алексея Резникова. Об этом пишет издание "Украинская правда".
"Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, есть как минимум два кандидата. Отставка Резникова перешла из теоретически возможной в практически возможную", — сказано в Telegram-канале издания.
В роли кандидатов на роль министра обороны Украины выступают министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. О существовании других претендентов источнику издания неизвестно.
Журналисты заверили, что Резников не возражает против того, чтобы занять должность посла в Великобритании, но действительно ли поступило ему такое предложение, пока никто не знает.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Резников может быть уволен с занимаемой должности и назначен послом в Британии.
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