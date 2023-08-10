Украинская правда: Зеленский думает, кем заменить министра обороны Украины Резникова

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Украинский лидер Владимир Зеленский подбирает кандидата на должность министра обороны страны взамен Алексея Резникова. Об этом пишет издание "Украинская правда".

Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

"Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, есть как минимум два кандидата. Отставка Резникова перешла из теоретически возможной в практически возможную", — сказано в Telegram-канале издания.

В роли кандидатов на роль министра обороны Украины выступают министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. О существовании других претендентов источнику издания неизвестно.

Журналисты заверили, что Резников не возражает против того, чтобы занять должность посла в Великобритании, но действительно ли поступило ему такое предложение, пока никто не знает.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Резников может быть уволен с занимаемой должности и назначен послом в Британии.