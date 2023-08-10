Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке из Канады бронемашин Senator

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Канада направила киевскому режиму бронированные автомобили Senator, следует из сообщения в Телеграм-канале руководителя Минобороны Украины Алексея Резникова.

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance

Министр проинформировал о том, что с помощью бронемашин Senator войска ВСУ прикрывают свои позиции в ходе выполнения различных боевых задач. Резников выразил мнение о том, что канадская техника спасёт не одну тысячу жизней боевиков.