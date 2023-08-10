Конфликт, начавшийся на фоне запуска Марком Цукербергом социальной сети Threads перешел в новую стадию, теперь Илону Маску предложили поменять "бой в клетке" на дебаты, в своем Twitter* он назвал это "хорошей идеей".
Автором инициативы выступил куратор ежегодной конференции TED Крис Андерсон. Он на выступлении в X предложил Маску и Цукербергу провести дискуссию на тему «Как построить удивительное будущее» и транслировать их в своих социальных сетях.
Отмечается, что Марк Цукерберг на предложение еще не ответил.
Ранее, Маск заявил, что перед боем ему может потребоваться операция. Он рассказал, что повредил спину, когда вступил в спарринг с борцом сумо.
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