Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться, утверждают эксперты Аппарата Народного защитника Грузии.
Согласно медицинским данным, предоставленным клиникой "Вивамед", где Саакашвили находится на лечении, специалисты отмечают снижение уровня лейкоцитов в крови, что объясняется проблемами с костным мозгом. Эксперты подчеркивают, что у них нет существенных возражений против лечения, проводимого в клинике для бывшего президента.
"Симптоматическое лечение продолжается, что отражает прагматический подход с их стороны", — подчеркивают специалисты.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него было возбуждено четыре уголовных дела. По двум из них он был заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы.
В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года в связи с ухудшением состояния здоровья он был переведен в частную клинику "Вивамед" в Тбилиси, где до сих пор находится под наблюдением. Грузинские власти уверены, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья, пытаясь добиться своего освобождения из-под стражи.
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