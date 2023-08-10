Здоровье Саакашвили продолжает ухудшаться, сообщили защитники прав человека в Грузии

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Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться, утверждают эксперты Аппарата Народного защитника Грузии.

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Согласно медицинским данным, предоставленным клиникой "Вивамед", где Саакашвили находится на лечении, специалисты отмечают снижение уровня лейкоцитов в крови, что объясняется проблемами с костным мозгом. Эксперты подчеркивают, что у них нет существенных возражений против лечения, проводимого в клинике для бывшего президента.

"Симптоматическое лечение продолжается, что отражает прагматический подход с их стороны", — подчеркивают специалисты.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него было возбуждено четыре уголовных дела. По двум из них он был заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы.

В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года в связи с ухудшением состояния здоровья он был переведен в частную клинику "Вивамед" в Тбилиси, где до сих пор находится под наблюдением. Грузинские власти уверены, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья, пытаясь добиться своего освобождения из-под стражи.

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В Грузии требуют освободить Саакашвили после сообщений об ухудшении здоровья экс-президента.