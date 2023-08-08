Мексика не собирается вступать в БРИКС

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Правительство Мексики приняло решение не вступать в объединение БРИКС, так как страна планирует укреплять межгосударственные связи с Северной Америкой и Штатами в целом. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Фото: РБК

"Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении".

Однако мексиканский лидер приветствует участие в альянсе других государств.

Напомним, ранее стало известно о 23-х заявках на вступление в БРИКС. Их будут обсуждать во время предстоящего саммита альянса, который пройдёт в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.