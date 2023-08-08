Протестующие в Ереване попытались перекрыть проспект у кабмина Армении

1:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Более 100 ветеранов боевых действий в Нагорном Карабахе вышли на улицы Еревана на митинг за единство действий. Их горячий призыв — вооружиться и развернуть свои ряды для разблокирования важнейшего проспекта Тиграна Меца, прилегающего к зданию правительства. Акция протеста, транслировавшаяся местными СМИ в режиме реального времени, подчеркнула их непоколебимую решимость.

Фото: www.gazeta.ru

Объединение во имя дела

На фоне государственных флагов и пламенных речей протестующих встретила милиция. В ходе противостояния было задержано несколько человек. Не успокоившись, участники акции продолжили мирное пикетирование у здания правительства.

Решительный путь

В эксклюзивном заявлении для прессы ветераны рассказали о своих намерениях. Они рассказали о том, что планируют отправиться в приграничный поселок Корнидзор, расположенный у входа в Лачинский коридор. Этот стратегический шаг призван подчеркнуть значимость возобновления работы коридора и подчеркнуть острую необходимость принятия оперативных мер.

Лачинский коридор

По состоянию на 12 декабря 2022 г. блокаду организовала группа, выдававшая себя за защитников окружающей среды, но впоследствии оказавшаяся гражданами Азербайджана. Впоследствии Баку установил пограничный пост у моста Хакари, фактически перекрыв доступ к Нагорному Карабаху. Несмотря на это, гуманитарная помощь продолжает поступать в регион при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста.

Эскалация напряженности

Ситуация обострилась 15 июня, когда начались столкновения между армянскими и азербайджанскими пограничниками. В ответ на это Баку ввел запрет на доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.