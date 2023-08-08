Американские спецслужбы спланируют ликвидацию украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, Вашингтон не разрешит действующему руководителю Украины "уйти в изгнание". Он предрёк Зеленскому скорую смерть из-за провальных решений, которые не устраивают Запад.
"Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому", — подчеркнул Джонсон в эфире Redacted.
Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что марионеточные лидеры часто устраняются спецслужбами США, когда Вашингтон перестаёт в них нуждаться. Такую судьбу готовят и Зеленскому, уточнил бывший разведчик.
Он назвал взрыв в штаб-квартире президента Украины самым вероятным вариантом ликвидации политика. Джонсон также не исключил участие приближённых к Зеленскому военных в реализации плана США.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн допустил, что ложь Зеленского об обстановке в зоне конфликта спровоцирует переворот на Украине.
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