Экс-агент ЦРУ Джонсон: США спланируют убийство Зеленского из-за его провалов

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Американские спецслужбы спланируют ликвидацию украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: tvc.ru

По его словам, Вашингтон не разрешит действующему руководителю Украины "уйти в изгнание". Он предрёк Зеленскому скорую смерть из-за провальных решений, которые не устраивают Запад.

"Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому", — подчеркнул Джонсон в эфире Redacted.

Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что марионеточные лидеры часто устраняются спецслужбами США, когда Вашингтон перестаёт в них нуждаться. Такую судьбу готовят и Зеленскому, уточнил бывший разведчик.

Он назвал взрыв в штаб-квартире президента Украины самым вероятным вариантом ликвидации политика. Джонсон также не исключил участие приближённых к Зеленскому военных в реализации плана США.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн допустил, что ложь Зеленского об обстановке в зоне конфликта спровоцирует переворот на Украине.