Экс-аналитик ЦРУ Макговерн заявил, что ложь Владимира Зеленского приведёт к военному перевороту

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Президент Украины Владимир Зеленский начал говорить о так называемом небесном щите, который якобы прикрывает территорию Незалежной. Однако эта ложь может привести к военному перевороту в стране. Таким мнением поделился экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Фото: AP Photo / Yves Herman

"Каждый день гибнут сотни украинских военнослужащих. Так что же делает Зеленский? Он продолжает выдумывать небылицы. Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его с власти", — указал эксперт.

Макговерн подчеркнул: Зеленский всё чаще говорит о том, что "небесный щит" состоит из западных систем противовоздушной обороны и авиации. Именно он защищает Украину от ударов со стороны России. Однако на самом деле у киевского руководства нет ни самолётов, ни ПВО, а Зеленский просто лжёт, заявил аналитик.