Глава МИД Японии намерен присутствовать на встрече Кисиды с президентами США и Южной Кореи

Трехстороннюю встречу с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды, американским президентом Джо Байденом и южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем также посетит министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. Такая информация поступила во время его пресс-конференции в Токио.

Фото: РБК

"Я буду сопровождать премьер-министра Кисиду в ходе его визита в США и буду присутствовать на трехстороннем саммите Японии, США и Южной Кореи".

В свою очередь, журналисты не получили ответа на вопрос, будет ли организовано встреча главы МИД с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Программа пребывания политика в Штатах находится на стадии доработки.

Напомним, трехсторонний саммит между США, Японией и Южной Кореей пройдёт 18 августа в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.