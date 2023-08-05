Власти Соединённых Штатов активно готовят Тайваню участь Украины, следует из сообщения в Телеграм-канале спикера Госдумы России Вячеслава Володина.
По словам российского парламентария, тайваньский конфликт необходим Джо Байдену для того, чтобы отвлекать внимание избирателей от огромного множества внутренних проблем страны.
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Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.