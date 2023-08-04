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Депутат ЕП Мик Уоллес обвинил США в разрушении Украины

1:05
Мир

США — это главный виновник разрушения Украины. Так считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Депутат ЕП Мик Уоллес обвинил США в разрушении Украины
Фото: Вадим Савицкий

Таким образом парламентарий отреагировал на итоги опроса CNN, который показал, что 51% жителей США уверены, что их страна уже "достаточно помогла" Украине.

"США сделали уже достаточно — с помощью ЕС и НАТО, чтобы уничтожить эту страну",- написал Уоллес в Twitter*.

Именно США и Евросоюзу Украина обязана своим плачевным состоянием. И именно коллективный Запад использовал эту страну в своих собственных геополитических целях, не обращая внимания на массовую гибель украинцев.

Ранее Уоллес уже неоднократно предлагал разрешить украинский конфликт мирным путём, напоминая, что противостояние здесь выгодно лишь Западу.

* - в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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