США — это главный виновник разрушения Украины. Так считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Таким образом парламентарий отреагировал на итоги опроса CNN, который показал, что 51% жителей США уверены, что их страна уже "достаточно помогла" Украине.
"США сделали уже достаточно — с помощью ЕС и НАТО, чтобы уничтожить эту страну",- написал Уоллес в Twitter*.
Именно США и Евросоюзу Украина обязана своим плачевным состоянием. И именно коллективный Запад использовал эту страну в своих собственных геополитических целях, не обращая внимания на массовую гибель украинцев.
Ранее Уоллес уже неоднократно предлагал разрешить украинский конфликт мирным путём, напоминая, что противостояние здесь выгодно лишь Западу.
* - в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.