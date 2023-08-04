Associated Press: США решили защищать торговые суда от захвата Ираном при помощи военных

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Правительство Соединённых Штатов изучает в настоящее время возможность размещения военнослужащих на торговых судах с их сопровождением.

Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Белый дом рассчитывает в данном случае на защиту от захвата кораблей иранской стороной в Ормузском проливе. Корреспонденты Associated Press пишут об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из США.

Морским пехотинцам и морякам американских ВМС предстоит обеспечивать безопасность исключительно по запросам задействованных судов, подытожил собеседник авторитетного информагентства.