Правительство Соединённых Штатов изучает в настоящее время возможность размещения военнослужащих на торговых судах с их сопровождением.
Белый дом рассчитывает в данном случае на защиту от захвата кораблей иранской стороной в Ормузском проливе. Корреспонденты Associated Press пишут об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из США.
Морским пехотинцам и морякам американских ВМС предстоит обеспечивать безопасность исключительно по запросам задействованных судов, подытожил собеседник авторитетного информагентства.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.