Свергнутый президент Нигера Базум попросил США о помощи

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Президент Нигера Мохамед Базум, которого свергли военные мятежники, обратился за помощью к США. Согласно информации, он попросил Вашингтон вернуть порядок в страну.

Фото: REX/Shutterstock

Кроме того, Базум обратился к мировому сообществу.

"В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок", — написал президент в колонке американского издания Washington Post.

Как подчеркнул Базум, в страну необходимо вернуть конституционный порядок и главенство избранного народом правительства.