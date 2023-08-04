Президент Нигера Мохамед Базум, которого свергли военные мятежники, обратился за помощью к США. Согласно информации, он попросил Вашингтон вернуть порядок в страну.
Кроме того, Базум обратился к мировому сообществу.
"В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок", — написал президент в колонке американского издания Washington Post.
Как подчеркнул Базум, в страну необходимо вернуть конституционный порядок и главенство избранного народом правительства.
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