США намерены добиваться возвращения власти демократически избранному правительству Нигера и президенту страны Мохамеду Базуму, заявил госсекретарь Америки Энтони Блинкен.
Блинкен провёл телефонные переговоры с Базумом о ситуации в стране.
"Госсекретарь продолжил контакты с президентом Базумом для обсуждения развития событий в Нигере. США по-прежнему привержены восстановлению демократически избранного правительства", — говорится в сообщении Госдепартамента.
Ранее Pravda.Ru писала о свержении военными мятежниками официальной власти в Нигере. Они захватили президента, ввели комендантский час и закрыли границы страны.
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