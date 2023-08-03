Блинкен: США будут добиваться возращения власти президенту Нигера

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США намерены добиваться возвращения власти демократически избранному правительству Нигера и президенту страны Мохамеду Базуму, заявил госсекретарь Америки Энтони Блинкен.

Фото: x-true.info

Блинкен провёл телефонные переговоры с Базумом о ситуации в стране.

"Госсекретарь продолжил контакты с президентом Базумом для обсуждения развития событий в Нигере. США по-прежнему привержены восстановлению демократически избранного правительства", — говорится в сообщении Госдепартамента.

Ранее Pravda.Ru писала о свержении военными мятежниками официальной власти в Нигере. Они захватили президента, ввели комендантский час и закрыли границы страны.