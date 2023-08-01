Крупнейший производитель тротила для стран Североатлантического альянса незаконно складирует опасные отходы в районе Варшавы. Об этом пишет onet.pl.
По данным портала, в населённом пункте Новы-Пражмув обнаружены легковоспламеняющиеся токсичные соединения. Отмечается, что в общей сложности найдено порядка двух тысяч тонн отходов.
"Большая часть из них поступает от крупнейшего производителя тротила в НАТО — завода Nitro-Chem", — сказано в публикации.
В статье подчёркивается, что местные жители обеспокоены этой проблемой. Они боятся, что вредные вещества нарушат спокойную жизнь в деревне, окружённой лесами. Поляки несколько раз жаловались руководству Nitro-Chem, однако никаких мер не было принято. Опасные отходы могут создать препятствия для развития агротуризма под Варшавой.
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