Россия может начать обсуждение вывода тактического ядерного оружия (ТЯО) с белорусской территории лишь после изменения политического курса США.
По словам представителя МИД России Алексея Полищука, Вашингтон и Североатлантический альянс должны остановить свой деструктивный курс, а также убрать американское ядерное оружие из Европы. Как пояснил дипломат, российское ТЯО в Белоруссии — ответная мера на ядерную политику Запада, которая нарушает мировую стабильность.
В беседе с РИА Новости Полищук назвал такой шаг РФ вынужденным решением для безопасности Союзного государства.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация не станет причиной применения ядерного оружия какой-либо стороной. Только прямая агрессия НАТО способна привести к такому сценарию, указал политик.
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