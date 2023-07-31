Полищук: Россия может вывести ТЯО из Белоруссии лишь после изменения курса США

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Россия может начать обсуждение вывода тактического ядерного оружия (ТЯО) с белорусской территории лишь после изменения политического курса США.

Фото: mil.ru

По словам представителя МИД России Алексея Полищука, Вашингтон и Североатлантический альянс должны остановить свой деструктивный курс, а также убрать американское ядерное оружие из Европы. Как пояснил дипломат, российское ТЯО в Белоруссии — ответная мера на ядерную политику Запада, которая нарушает мировую стабильность.

В беседе с РИА Новости Полищук назвал такой шаг РФ вынужденным решением для безопасности Союзного государства.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецоперация не станет причиной применения ядерного оружия какой-либо стороной. Только прямая агрессия НАТО способна привести к такому сценарию, указал политик.