Bild*: в Германии полиция ежедневно выезжает на вызовы в общежития для украинских беженцев

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Немецким полицейским приходится каждый день выезжать в общежития, где проживают украинские беженцы, для предотвращения конфликтов. Об этом сообщает Bild*.

Фото: pixabay.com

В статье сказано, что с января по март 2023 года правоохранители разбирались с проблемами в общежитиях для мигрантов 230 раз, то есть примерно по три раза в день. Газета перечислила самые частые причины вызова полицейских к беженцам:

Угрозы;

Оскорбления;

Телесные повреждения;

Несоблюдение установленного порядка.

Ранее житель Швейцарии, предоставивший беженцам с Украины собственную квартиру, улучил их в сокрытии материального достатка. Оказалось, что семейная пара посещала роскошные курорты и не нуждалась в помощи.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.