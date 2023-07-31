Немецким полицейским приходится каждый день выезжать в общежития, где проживают украинские беженцы, для предотвращения конфликтов. Об этом сообщает Bild*.
В статье сказано, что с января по март 2023 года правоохранители разбирались с проблемами в общежитиях для мигрантов 230 раз, то есть примерно по три раза в день. Газета перечислила самые частые причины вызова полицейских к беженцам:
Ранее житель Швейцарии, предоставивший беженцам с Украины собственную квартиру, улучил их в сокрытии материального достатка. Оказалось, что семейная пара посещала роскошные курорты и не нуждалась в помощи.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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