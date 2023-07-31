Режиссёр Оливер Стоун обвинил американские СМИ в искажении образа Путина

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Режиссёр из США Оливер Стоун считает, что американская пропаганда искажает образ российского лидера Владимира Путина.

Фото: https://icdn.lenta.ru/

Сценарист назвал такую ситуацию "прискорбной трагедией". Как признался режиссёр, снимая фильм о президенте РФ в 2017 году, ему не удалось заметить в высказываниях политика какой-либо "воинственности", о которой регулярно пишут западные СМИ.

"Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина", — отметил Стоун в эпизоде подкаста Stay Free.

По его словам, ещё несколько лет назад Путин характеризовал Вашингтон как партнёра. Китай тоже был потенциальным союзником США, однако Белый дом упустил возможность конструктивного сотрудничества с Москвой и Пекином, резюмировал режиссёр.