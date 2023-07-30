Президент РФ Владимир Путин снял все претензии Польши одним анекдотом

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Президент РФ Владимир Путин снял все претензии Польши, напомнив ей один исторический анекдот про раздел государства. Его российский лидер озвучил на встрече с журналистами после окончания саммита "Россия — Африка".

Фото: lenta.ru

Западные союзники бросили Польшу в 1939 году, и только благодаря СССР она смогла восстановить свою независимость.

Когда в ходе Ялтинской конференции шёл разговор о том, каким должно быть устройство в Европе, Сталин заявил о необходимости вхождения Львова в состав Советского союза.

"Черчилль ему возразил. Он сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: "Зато Варшава входила", — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ заявил, что западные территории Польши были подарены гражданам Йосифом Сталиным. Это вызвало возмущения в Варшаве.

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