Президент РФ Владимир Путин снял все претензии Польши, напомнив ей один исторический анекдот про раздел государства. Его российский лидер озвучил на встрече с журналистами после окончания саммита "Россия — Африка".
Западные союзники бросили Польшу в 1939 году, и только благодаря СССР она смогла восстановить свою независимость.
Когда в ходе Ялтинской конференции шёл разговор о том, каким должно быть устройство в Европе, Сталин заявил о необходимости вхождения Львова в состав Советского союза.
"Черчилль ему возразил. Он сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: "Зато Варшава входила", — подчеркнул Путин.
Ранее президент РФ заявил, что западные территории Польши были подарены гражданам Йосифом Сталиным. Это вызвало возмущения в Варшаве.
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