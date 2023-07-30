Медведев предостерёг НАТО от помощи ВСУ в наступлении: Придётся использовать ядерное оружие

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что ВС России на Украине, которые сейчас отражают атаки неприятеля, защищают граждан страны и российскую территорию.

Фото: mk.ru

Именно эти военнослужащие, подчеркнул политик, в настоящее время спасают мир от ядерной катастрофы.

"Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы пойти на использование ядерного оружия", — напомнил Медведев в своём Telegram-канале.

Все враги России, по его словам, обязаны быть благодарны российским воинам, которые "не дают разгореться мировому ядерному пожару".

Ранее политолог заявил, что удар украинских дронов по "Москва-сити" стоит расценивать как атаку на федеральные министерства России.