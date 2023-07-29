Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* часто выступает на своём видеоканале. Там он анализирует ситуацию в мире, делает политические прогнозы.
На последний свой эфир Арестович пришел с заклеенным глазом.
Что произошло сам уехавший из Украины пропагандист не объяснил, но по своему обыкновению обещал до осени уничтожить Крымский мост. В комментариях к эфиру высказывались предположения, что ему кто-то "с правой" подбил глаз.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в США заслужил клеймо сатаниста.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.