Пропагандист Арестович* пришел на эфир с заклеенным глазом

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Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* часто выступает на своём видеоканале. Там он анализирует ситуацию в мире, делает политические прогнозы.

Фото: https://t.me/grafynia/13670

На последний свой эфир Арестович пришел с заклеенным глазом.

Что произошло сам уехавший из Украины пропагандист не объяснил, но по своему обыкновению обещал до осени уничтожить Крымский мост. В комментариях к эфиру высказывались предположения, что ему кто-то "с правой" подбил глаз.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в США заслужил клеймо сатаниста.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.