Бразилия отказалась выдать США россиянина, обвинённого в шпионаже

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Верховный суд Бразилии отказался экстрадировать в США россиянина Сергея Черкасова, который отбывает срок за шпионаж и мошенничество.

Фото: flickr.com/ Lionel Martinez

Суд счёл запрос США на экстрадицию россиянина Черкасова необоснованным.

"(Суд. — Прим. ред.) посчитал его необоснованным, поскольку у обвиняемого уже есть одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции", — говорится в сообщении на сайте министерства юстиции и общественной безопасности страны.

Как уточнили в ведомстве, Бразилия также получила запрос и от России, но "приостановила" процесс его рассмотрения.

Суд Бразилии обвинил Черкасова в шпионаже в интересах иностранного государства в 2022 году и приговорил к 15 годам тюрьмы. Позже россиянину также заочно предъявили обвинение в США.