Марков объяснил, почему РФ отказалась участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке

Политолог Сергей Марков рассказал, что предшествовало отказу России принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке.

Фото: Официальная страница ООН

Марков считает, что Совет Безопасности ООН находится на грани развала.

Он рассказал, что Великобритания не дала выступить российскому докладчику на тему генений на православную церковь на Украине по политическим мотивам.

"В ответ Россия заблокировала свое участие в заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Марков отметил, что СБ ООН создан для предотвращения войны между ядерными державами. Остановка работы данного органа, по мнению политолога, открывает дорогу к ядерному противостоянию.

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