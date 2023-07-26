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Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке

0:45
Мир

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ не будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке. Об этом он сообщил выступая на международной площадке.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Фото: infosmi.net

Причиной тому стал тот факт, что Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Полянский отметил, что действия Лондона не обоснованы, так как российский представитель удовлетворял всем действующим критериям.

Напомним, ранее британский представитель при ООН Барбара Вудворд объявила, что заседание по зерновой сделке состоится в среду, 26 июля.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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