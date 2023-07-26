Очевидцы публикуют видео падения башенного крана на Манхэттене

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В центральном районе Нью-Йорка Манхэттен упал строительный кран, перед падением он протаранил соседнее здание.

Жители публикуют кадры падения башенного крана, на которых видно, что возгорание пришлось сначала на кабину строительной техники. При падении стрела задела соседнее здание, а затем рухнула на проезжую часть.

По сообщениям администрации города, пострадало 6 человек, которым уже оказали медицинскую помощь. Остальные проходившие мимо смогли спастись бегством.

К месту происшествия начала стягиваться пожарная и медицинская службы, а ближайшие дороги будут перекрыты.