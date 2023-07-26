На всей территории острова Родос введено чрезвычайное положение. Причиной такого решения властей стали мощные лесные пожары, которые продолжают бушевать на курорте, пишет агентство новостей АМНА.
Министр гражданской обороны Василис Папагеоргиу объявил о введении чрезвычайного положения в шести муниципалитетах Родоса — Родос, Калитея, Ялисос, Петалудон, Афантос и Архангелос — из-за продолжающегося пожара.
Режим ЧС был введён из-за пожара в трёх муниципалитетах Родоса 18 июля. На сегодняшний день чрезвычайное положение объявлено на всём курортном острове.
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