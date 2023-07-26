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Власти Родоса ввели чрезвычайное положение

0:41
Мир

На всей территории острова Родос введено чрезвычайное положение. Причиной такого решения властей стали мощные лесные пожары, которые продолжают бушевать на курорте, пишет агентство новостей АМНА.

Власти Родоса ввели чрезвычайное положение
Фото: Pravda.Ru

Министр гражданской обороны Василис Папагеоргиу объявил о введении чрезвычайного положения в шести муниципалитетах Родоса — Родос, Калитея, Ялисос, Петалудон, Афантос и Архангелос — из-за продолжающегося пожара.

Режим ЧС был введён из-за пожара в трёх муниципалитетах Родоса 18 июля. На сегодняшний день чрезвычайное положение объявлено на всём курортном острове.

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Родос: пожар, который невозможно остановить
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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