Власти Родоса ввели чрезвычайное положение

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На всей территории острова Родос введено чрезвычайное положение. Причиной такого решения властей стали мощные лесные пожары, которые продолжают бушевать на курорте, пишет агентство новостей АМНА.

Фото: Pravda.Ru

Министр гражданской обороны Василис Папагеоргиу объявил о введении чрезвычайного положения в шести муниципалитетах Родоса — Родос, Калитея, Ялисос, Петалудон, Афантос и Архангелос — из-за продолжающегося пожара.

Режим ЧС был введён из-за пожара в трёх муниципалитетах Родоса 18 июля. На сегодняшний день чрезвычайное положение объявлено на всём курортном острове.

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