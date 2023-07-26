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Рейтинги Нетаньяху падают из-за "судебного кризиса"

1:50
Мир

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в трудном положении из-за спорного судебного закона, который поддерживала его правая коалиция, и это сказалось на результате опросов общественного мнения.

Рейтинги Нетаньяху падают из-за "судебного кризиса"
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Опубликованные опросы свидетельствуют, что если бы выборы проходили сейчас, количество мест, принадлежащих правящей коалиции, уменьшилось бы существенно. Так, партия Нетаньяху "Сила Израиля" потеряла бы значительную часть своих позиций в Кнессете.

Этот кризис стал результатом ратификации закона, который ограничивает полномочия Верховного суда. Несмотря на массовые протесты националистически-религиозной коалиции, поддерживающей Нетаньяху, удалось принять этот закон в парламенте.

Соединенные Штаты, тесный союзник Израиля, недовольны таким развитием событий и призывают правительство стремиться к широкому консенсусу. Однако это не означает, что США намерены накладывать какие-либо практические санкции против Нетаньяху.

Кризис также отразился на обществе и вызвал рост протестов. Медицинские работники объявили забастовку, и все больше армейских резервистов отказываются выполнять свои обязанности. Правительство начало применять дисциплинарные меры против резервистов, которые отказались явиться на службу.

Лидеры протестов обещают продолжить борьбу против реформ правительства, и это вызывает беспокойство у некоторых стран-противников Израиля, которые рассматривают возможность использовать эту ситуацию в своих интересах.

Таким образом, кризис глубоко расколол израильское общество и оказал негативное влияние на экономику страны, вызвав отток иностранных инвестиций и вызвав угрозу забастовок в различных секторах экономики.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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