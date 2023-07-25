Политолог Сергей Марков объяснил, какие выгоды от сотрудничества с КНДР получит Россия.
Политолог считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу сумеет получить от визита в Северную Корею максимальную выгоду.
"Россия получит часть тех колоссальных запасов снарядов и дешёвых ракет, которые накоплены в КНДР. Десятки тысяч добровольцев из армии КНДР примут участие в СВО", — высказал предположения Марков в своём Telegram-канале.
Надеется Марков и на строителей из КНДР, которые, по его мнению, помогут восстанавливать новые регионы РФ.
Политический эксперт уверен, что КНДР для России не представляет угрозы.
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Политолог Сергей Марков объяснил, для чего министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится с властями КНДР.