Марков объяснил, почему обиженный Иран признал территориальную целостность Украины

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Политолог Сергей Марков предупредил, что начавшийся конфликт между Россией и Ираном может ослабить РФ.

Фото: irishtimes.com

Марков отметил, что дипломатический конфликт России и Ирана продолжается.

"Сейчас Иран вдруг заявил, что он признает территориальную целостность Украины", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт объяснил, что причиной конфликта двух стран стало то, что Россия одобрила мирное разрешение территориального спора между Ираном и Объединёнными Арабскими Эмиратами по поводу островов, которые Тегеран считает своими.

Марков отметил, что с этим связаны надежды Владимира Зеленского, который ждёт, что Иран перестанет поставлять России беспилотники.

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