Политолог Сергей Марков предупредил, что начавшийся конфликт между Россией и Ираном может ослабить РФ.
Марков отметил, что дипломатический конфликт России и Ирана продолжается.
"Сейчас Иран вдруг заявил, что он признает территориальную целостность Украины", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт объяснил, что причиной конфликта двух стран стало то, что Россия одобрила мирное разрешение территориального спора между Ираном и Объединёнными Арабскими Эмиратами по поводу островов, которые Тегеран считает своими.
Марков отметил, что с этим связаны надежды Владимира Зеленского, который ждёт, что Иран перестанет поставлять России беспилотники.
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