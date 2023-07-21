Медведев поставил Боррелю ультиматум по зерновой сделке

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Дмитрий Медведев сделал два альтернативных предложения председателю Европарламента Жозепу Боррелю по зерновой сделке.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал высказывания Жозепа Борреля по поводу зерновой сделки "жестокой словесной диареей". Российский политик не согласен с утверждением о том, что Россия морит планету голодом.

Экс-президент России призвал посадить председателя Европарламента на строгую диету, состоящую только из воды.

"Так что пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит", — выдвинул Медведев ультиматум.

Политик РФ считает, что Боррель и его соратники могут подавиться от неуёмных аппетитов.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, что уничтоженное в Одессе зерно предназначалось для КНР.

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