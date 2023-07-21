Дмитрий Медведев сделал два альтернативных предложения председателю Европарламента Жозепу Боррелю по зерновой сделке.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал высказывания Жозепа Борреля по поводу зерновой сделки "жестокой словесной диареей". Российский политик не согласен с утверждением о том, что Россия морит планету голодом.
Экс-президент России призвал посадить председателя Европарламента на строгую диету, состоящую только из воды.
"Так что пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит", — выдвинул Медведев ультиматум.
Политик РФ считает, что Боррель и его соратники могут подавиться от неуёмных аппетитов.
Ранее Владимир Зеленский объяснил, что уничтоженное в Одессе зерно предназначалось для КНР.
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