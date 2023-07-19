Владимир Зеленский рассказал, что в результате удара по Одессе без зерна остался Китай.
Президент Украины заявил, что в одесском порту было уничтожено 60 тысяч тонн аграрной продукции, которая должна была транспортироваться в КНР.
Он пригрозил России возмезием за террор.
Зеленский подчеркнул, что в украинских портах хранится около миллиона тонн продовольствия, которые ждут в странах Африки и Азии.
Ранее Хорватия предложила свою транспортную инфраструктуру для безопасного экспорта украинского зерна после отказа России от зерновой сделки.
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