Зеленский заявил, что уничтоженное в Одессе зерно предназначалось для Китая

0:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Владимир Зеленский рассказал, что в результате удара по Одессе без зерна остался Китай.

Фото: agro-portal.su

Президент Украины заявил, что в одесском порту было уничтожено 60 тысяч тонн аграрной продукции, которая должна была транспортироваться в КНР.

Он пригрозил России возмезием за террор.

Зеленский подчеркнул, что в украинских портах хранится около миллиона тонн продовольствия, которые ждут в странах Африки и Азии.

Ранее Хорватия предложила свою транспортную инфраструктуру для безопасного экспорта украинского зерна после отказа России от зерновой сделки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.