Франция: Китай поставляет "значительные военные мощности" в Россию

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КНР поставляет в Российскую Федерацию "значительные военные мощности".

Фото: www.kommersant.ru

Об этом сообщил советник президента Франции Эммануэля Макрона по внешней политике Эммануэль Бонн.

"Есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали", — цитирует дипломата телеканал CNN.

Журналист канал задал вопрос о поставках Китая непосредственного оружия, на что Бонн ответил: "Ну… военное оборудование… как нам известно, он поставляет значительные военные мощности в Россию".

Париж позже уточнил американскому изданию, что французский госчиновник имел ввиду нелетальную помощь, например, шлемы и бронежилеты, а также "технологии двойного назначения".