КНР поставляет в Российскую Федерацию "значительные военные мощности".
Об этом сообщил советник президента Франции Эммануэля Макрона по внешней политике Эммануэль Бонн.
"Есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали", — цитирует дипломата телеканал CNN.
Журналист канал задал вопрос о поставках Китая непосредственного оружия, на что Бонн ответил: "Ну… военное оборудование… как нам известно, он поставляет значительные военные мощности в Россию".
Париж позже уточнил американскому изданию, что французский госчиновник имел ввиду нелетальную помощь, например, шлемы и бронежилеты, а также "технологии двойного назначения".
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