Politico: недовольство в рядах ВСУ способно вызвать общественные конфликты на Украине

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Среди солдат ВСУ зреет недовольство, способное спровоцировать общественные конфликты на территории Украины. Об этом пишет Politico.

Фото: Министерство обороны Украины

Украинский военный медик сообщил в интервью газете, что президенту страны Владимиру Зеленскому следует изменить порядок участия граждан в боевых действиях. По его словам, в ином случае на Украине, скорее всего, начнутся конфликты, поскольку солдаты ВСУ регулярно заявляют о несправедливом отношении к ним.

"В рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы сражаются, а другие нет", — сказано в публикации.

Как отметил собеседник издания, украинские военные всё чаще сталкиваются с моральным и физическим истощением, ведь они уже много времени без отдыха находятся в зоне вооружённого конфликта.

Ранее экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что украинская армия близка к полному развалу.