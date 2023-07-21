Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Туристам в Египте дали совет, как избежать нападения акулы, но число трагедий неизбежно увеличится
Картаполов: проект о повышении призывного возраста в РФ предусматривает границы с 18 до 30 лет
Правительство России прорабатывает варианты стабилизации цен на бензин
Ракеты "Калибр" в Одесской области продолжают уничтожать зерновую сделку
Сезонные ягоды: Рекомендации врача-диетолога о правильном употреблении
Аналитик Голубовский: чёрный рынок золота в России власти берут под контроль
Турпром: Туристов предупредили об активизации клопов в отельных номерах
Врач Ирина Ли предупредила о вреде молочных продуктов в летний период
Подросток из Тюмени обвинил взрослого мужчину в изнасиловании: позвал в отель

Politico: недовольство в рядах ВСУ способно вызвать общественные конфликты на Украине

1:06
Мир

Среди солдат ВСУ зреет недовольство, способное спровоцировать общественные конфликты на территории Украины. Об этом пишет Politico.

Politico: недовольство в рядах ВСУ способно вызвать общественные конфликты на Украине
Фото: Министерство обороны Украины

Украинский военный медик сообщил в интервью газете, что президенту страны Владимиру Зеленскому следует изменить порядок участия граждан в боевых действиях. По его словам, в ином случае на Украине, скорее всего, начнутся конфликты, поскольку солдаты ВСУ регулярно заявляют о несправедливом отношении к ним.

"В рядах военнослужащих зреет недовольство, и некоторые солдаты начинают задумываться, почему одни украинцы сражаются, а другие нет", — сказано в публикации.

Как отметил собеседник издания, украинские военные всё чаще сталкиваются с моральным и физическим истощением, ведь они уже много времени без отдыха находятся в зоне вооружённого конфликта.

Ранее экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что украинская армия близка к полному развалу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину

На квартире подозреваемого обнаружили улики.

Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
БПЛА упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок" в Москве
Какие возможности откроются ВС РФ после того, как ВСУ сдались на запорожском направлении?
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск
"Гробуют в каждом доме": Newsweek назвал реальные потери ВСУ чудовищными
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
Последние материалы
Картаполов: проект о повышении призывного возраста в РФ предусматривает границы с 18 до 30 лет
Правительство России прорабатывает варианты стабилизации цен на бензин
Ракеты "Калибр" в Одесской области продолжают уничтожать зерновую сделку
Сезонные ягоды: Рекомендации врача-диетолога о правильном употреблении
12 полезных советов по контейнерному садоводству
Аналитик Голубовский: чёрный рынок золота в России власти берут под контроль
Турпром: Туристов предупредили об активизации клопов в отельных номерах
Музей-заповедник "Царское Село" и другие места для посещения в Пушкине
Врач Ирина Ли предупредила о вреде молочных продуктов в летний период
Politico: недовольство в рядах ВСУ способно вызвать общественные конфликты на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников