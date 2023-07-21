Из всех потенциальных угроз, исходящих от Китая, самую опасную для США представляет будущее превосходство Пекина в новой космической гонке, заявил американский обозреватель Дэвид Игнатиус.
Он напомнил, что Поднебесная решила не обходиться противоспутниковым оружием, а создала спутники-перехватчики, космические самолеты и задумывается о строительстве баз на Луне.
"Тихо, но настойчиво китайцы разрабатывают арсенал оружия, чтобы бросить вызов Америке за первенство в этой области", — написал Игнатиус в издании The Washington Post.
Если Вашингтон срочно не предпримет ответные шаги, добавил эксперт, Соединённые Штаты могут навсегда потерять "некогда внушительное преимущество на последнем рубеже".
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