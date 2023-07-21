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The Washington Post: Китай разрабатывает вооружение, чтобы обойти США в космосе

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Мир

Из всех потенциальных угроз, исходящих от Китая, самую опасную для США представляет будущее превосходство Пекина в новой космической гонке, заявил американский обозреватель Дэвид Игнатиус.

The Washington Post: Китай разрабатывает вооружение, чтобы обойти США в космосе
Фото: Emirates Mars mission

Он напомнил, что Поднебесная решила не обходиться противоспутниковым оружием, а создала спутники-перехватчики, космические самолеты и задумывается о строительстве баз на Луне.

"Тихо, но настойчиво китайцы разрабатывают арсенал оружия, чтобы бросить вызов Америке за первенство в этой области", — написал Игнатиус в издании The Washington Post.

Если Вашингтон срочно не предпримет ответные шаги, добавил эксперт, Соединённые Штаты могут навсегда потерять "некогда внушительное преимущество на последнем рубеже".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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