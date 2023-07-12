Китайские триады пытаются закрепиться на российском Дальнем Востоке

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

После ареста в Китае крупного предпринимателя Элвина Чау, который большую часть времени посвящал игорному бизнесу, журналистам удалось выяснить, что уже четыре года он скупал компании в России.

Фото: vkfaces.com

В 2019 году подконтрольная Чау компания из Гонконга приобрела почти треть акций казино-курорта Tigre de Cristal в Приморском крае, а сам бизнесмен возглавил управляющую компанию.

Китайские СМИ не сомневаются, что предприниматель был тесно связан с триадами — организованными преступными группами из Китая, чья история насчитывает 400 лет, пишет zr.media.

Именно этим, вероятно, объясняется дерзость предпринимателя, который приобрёл российскую строительную компанию и намеревался возвести высотку класса "Элит" в историческом центре Владивостока.

"Многоэтажка в центре города в чужой стране — это даже как-то немного эгоистично для легендарной супер-мафии из Поднебесной", — отметили авторы материала.

Также считает глава региона Олег Кожемяко, и его точку зрения поддержал местный суд, который запретил стройку.

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