После ареста в Китае крупного предпринимателя Элвина Чау, который большую часть времени посвящал игорному бизнесу, журналистам удалось выяснить, что уже четыре года он скупал компании в России.
В 2019 году подконтрольная Чау компания из Гонконга приобрела почти треть акций казино-курорта Tigre de Cristal в Приморском крае, а сам бизнесмен возглавил управляющую компанию.
Китайские СМИ не сомневаются, что предприниматель был тесно связан с триадами — организованными преступными группами из Китая, чья история насчитывает 400 лет, пишет zr.media.
Именно этим, вероятно, объясняется дерзость предпринимателя, который приобрёл российскую строительную компанию и намеревался возвести высотку класса "Элит" в историческом центре Владивостока.
"Многоэтажка в центре города в чужой стране — это даже как-то немного эгоистично для легендарной супер-мафии из Поднебесной", — отметили авторы материала.
Также считает глава региона Олег Кожемяко, и его точку зрения поддержал местный суд, который запретил стройку.
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