Reuters: протестующие устроили погром и подожгли посольство Швеции в Багдаде

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В столице Ирака протестующие захватили и подожгли посольство Швеции. Кроме того, на месте утроили погром.

Фото: wikimedia

Как сообщили СМИ, из представителей шведской дипмиссии во время штурма никто не пострадал.

"Сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в центре Багдада рано утром в четверг, взобрались на его стены и подожгли в знак протеста против ожидаемого сожжения Корана в Швеции", — передаёт Reuters.

Участники штурма сорвали герб Швеции.