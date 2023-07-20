В столице Ирака протестующие захватили и подожгли посольство Швеции. Кроме того, на месте утроили погром.
Как сообщили СМИ, из представителей шведской дипмиссии во время штурма никто не пострадал.
"Сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в центре Багдада рано утром в четверг, взобрались на его стены и подожгли в знак протеста против ожидаемого сожжения Корана в Швеции", — передаёт Reuters.
Участники штурма сорвали герб Швеции.
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