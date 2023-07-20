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Reuters: протестующие устроили погром и подожгли посольство Швеции в Багдаде

0:31
Мир

В столице Ирака протестующие захватили и подожгли посольство Швеции. Кроме того, на месте утроили погром.

Reuters: протестующие устроили погром и подожгли посольство Швеции в Багдаде
Фото: wikimedia

Как сообщили СМИ, из представителей шведской дипмиссии во время штурма никто не пострадал.

"Сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в центре Багдада рано утром в четверг, взобрались на его стены и подожгли в знак протеста против ожидаемого сожжения Корана в Швеции", — передаёт Reuters.

Участники штурма сорвали герб Швеции.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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