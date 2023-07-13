В среду, 12 июля, активист сжёг устав НАТО в шведском городе Хельсингборг. На мероприятии присутствовали около 200 человек.
Организатором выступил 29-летний общественник. Изначально он планировал сжечь Коран, однако вскоре активист изменил своё решение и уничтожил устав военно-политического блока.
Акция прошла спокойно, беспорядков не зафиксировано, сообщает argumenti.ru.
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