Президент России Владимир Путин раскритиковал Швецию из-за акции с сожжением Корана.
"В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает", — сказал он.
Ранее около главной мечети Стокгольма мужчина разорвал и поджёг священную книгу. Однако местные полицейские разрешили провести данную акцию в первый день праздника Курбан-байрам. Позже в полиции сообщили, что всё "прошло спокойно", и составили на 37-летнего иммигранта два административных протокола: за подстрекательство по этническому признаку и за разведение огня в общественном месте.
Российское Министерство иностранных дел назвало инцидент "позорным нарушением прав верующих".
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