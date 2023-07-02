Путин высказался о сожжении Корана в Швеции: "Петра I на них не хватает"

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Президент России Владимир Путин раскритиковал Швецию из-за акции с сожжением Корана.

"В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает", — сказал он.

Ранее около главной мечети Стокгольма мужчина разорвал и поджёг священную книгу. Однако местные полицейские разрешили провести данную акцию в первый день праздника Курбан-байрам. Позже в полиции сообщили, что всё "прошло спокойно", и составили на 37-летнего иммигранта два административных протокола: за подстрекательство по этническому признаку и за разведение огня в общественном месте.

Российское Министерство иностранных дел назвало инцидент "позорным нарушением прав верующих".