Обозреватель Politika Самарджия призвал мир готовиться к многополярности

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Обозреватель сербского информационного издания Politika Слободан Самарджия утверждает, что мир в настоящее время постепенно скатывается к многополярности. Журналист акцентировал внимание на том, что президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал на опасность однополярности.

Фото: emigrantrus.ru

В публикации Самарджии говорится о том, что чашу весов в чашу силы смещает сейчас соперничество с Востоком. Двум полюсам предстоит уже скоро уравняться, подчёркивает автор статьи.

Европейский союз лишается способности к участию в этих состязаниях, а потому Европе необходимо начинать решать свои проблемы, резюмировал Самарджия.