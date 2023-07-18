Обозреватель сербского информационного издания Politika Слободан Самарджия утверждает, что мир в настоящее время постепенно скатывается к многополярности. Журналист акцентировал внимание на том, что президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал на опасность однополярности.
В публикации Самарджии говорится о том, что чашу весов в чашу силы смещает сейчас соперничество с Востоком. Двум полюсам предстоит уже скоро уравняться, подчёркивает автор статьи.
Европейский союз лишается способности к участию в этих состязаниях, а потому Европе необходимо начинать решать свои проблемы, резюмировал Самарджия.
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