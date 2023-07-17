Володин объяснил, в каком случае Россия согласится на продление зерновой сделки

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Вячеслав Володин заявил, что поддерживает решение прекратить зерновую сделку.

Фото: Fotodom.ru/DP

Председатель Государственной Думы предположил, что подрыв Крымского моста был совершён под прикрытием зернового коридора.

Он высказался о трагедии семьи из Белгородской области, которая стала жертвой атаки на Крымский мост.

Володин считает, что продление зерновой сделки в таких условиях невозможно.

"Её возобновление возможно лишь при выполнении обязательств перед Россией и неиспользовании зернового коридора для террористических атак", — объяснил спикер Госдумы.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему Реджеп Эрдоган больше не заинтересован в продлении зерновой сделки.

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