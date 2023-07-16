Президент РФ Владимир Путин выразил мнение о том, что политики из Европы на сегодняшний день полностью утратили свою независимость. По словам российского лидера, они предпринимают зачастую все те меры, о которых им говорят из-за океана.
"Если им завтра скажут: "мы решили всех вас повесить", то они, потупив взгляд, и, удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос, — констатировал Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. — Можно ли это сделать на верёвках национального производства?"
Однако, у них "облом" и здесь, отметил президент России. Путин не исключил, что европейских политиков ожидает фиаско, поскольку Вашингтон едва ли откажется от столь солидного заказа для собственной текстильной промышленности.
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