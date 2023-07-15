Экс-советник Кучмы Соскин рассказал, как Запад готовится нанести колоссальный удар украинскому народу

1:26 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон постепенно сворачивает свою поддержку Украины, которая совсем скоро окажется просто-напросто выброшенной им "на помойку". Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Офис президента Украины

"Сокращать будут по всем направлениям, и также будет делать Европа. Украину просто выбрасывают на помойку и говорят: "Ребята, давайте, умирайте, воюйте за нас, а мы будем развлекаться", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог напомнил, что согласно голосованию, прошедшему 15 июля в палате представителей конгресса, в проекте оборонного бюджета США заложено лишь 300 миллионов долларов вместо 500 миллионов на военную помощь Украине. Это, безусловно, станет для украинцев "колоссальным ударом", считает эксперт.

Соскин отметил, что в ближайшем будущем Украина станет общим кладбищем, носящим имя Владимира Зеленского. Судьба Незалежной незавидна, уверен политолог, ведь поддерживать её станет некому, а сама она теперь является должником благодаря действиям киевских властей.

Ранее о скором прекращении помощи Украине со стороны США написало и британское издание The Guardian, напомнив, что никто из соперничающих с Джо Байденом за президентское кресло республиканцев не собирается оказывать помощь Киеву.