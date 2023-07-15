У конфликта на Украине один вероятный конец — это заключение мирного договора. В этом уверен британский вице-маршал авиации Шон Белл.
"Наиболее вероятный исход войны — сохранение статус-кво. Это неизбежно приведет к подписанию мирного договора и прекращению боевых действий", — сказал Белл в интервью Express.
Маршал напомнил, что Запад должен будет гарантировать отсутствие намерения принять Украину в НАТО при каких бы то ни было условиях.
Если Киев всё-таки стал бы членом Альянса, конфликт бы приобрёл угрожающий масштаб. Поэтому члены НАТО поступили правильно, отказав Украине во вступлении в блок, заключил Белл.
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