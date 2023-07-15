Mirror: забастовка на секретном складе Минобороны Британии оставит Украину без ракет Storm Shadow

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Работники секретного ракетного объекта Минобороны Великобритании, расположенного в Шотландии, бастуют и массово увольняются из-за низких зарплат.

Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Именно с этого склада боеприпасы Storm Shadow и Brimstone отправляются на Украину, сообщают британские СМИ.

"Рабочим, которые перемещают бомбы на складе, платят чуть больше прожиточного минимума. Они могли бы зарабатывать больше, продавая "банку фасоли" в продуктовом магазине", — пишет издание Mirror.

Спор уже привёл к тому, что 50 ключевых рабочих оружейного склада написали заявления об увольнении.

Если протесты затянутся, они серьёзно затронут поставки ракет для украинской армии, цитируют авторы материала источник в оборонном ведомстве Великобритании.