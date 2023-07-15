Работники секретного ракетного объекта Минобороны Великобритании, расположенного в Шотландии, бастуют и массово увольняются из-за низких зарплат.
Именно с этого склада боеприпасы Storm Shadow и Brimstone отправляются на Украину, сообщают британские СМИ.
"Рабочим, которые перемещают бомбы на складе, платят чуть больше прожиточного минимума. Они могли бы зарабатывать больше, продавая "банку фасоли" в продуктовом магазине", — пишет издание Mirror.
Спор уже привёл к тому, что 50 ключевых рабочих оружейного склада написали заявления об увольнении.
Если протесты затянутся, они серьёзно затронут поставки ракет для украинской армии, цитируют авторы материала источник в оборонном ведомстве Великобритании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канадские учёные доказали, что алкоголь в небольших дозах приводит к разным заболеваниям.